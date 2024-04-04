Білорусь передала школам на окупованих територіях пропагандистську літературу – спротив

За даними національного спротиву, Білорусь відправила школам на окупованих територіях України книжки з "фонду Олексія Талая" – білоруського паралімпійця, причетного до вивезення українських дітей.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Білоруський режим продовжує допомагати Росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях.

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Так, "фонд Олексія Талая" передав книги на Херсонщину. Цей фонд названий на честь паралімпійця, який є маріонеткою Олександра Лукашенка – узурпатора білорусі. По факту, фонд є кишеньковою прокладкою".

Деталі: У спротиві наголошують, що більшість переданих книг є суто пропагандистськими та частиною російської літератури.

Також, кажуть у ЦНС, учасники згадуваного фонду пообіцяли допомогти окупантам з організацією "уроків про патріотизм", тобто "поділитись практиками мінських гауляйтерів зі знищення своєї нації".