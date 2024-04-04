Окупанти атакували Україну 20 "Шахедами", 11 збили − Генштаб
Четвер, 4 квітня 2024, 08:16
Уночі 4 квітня Росія застосувала проти України 20 дронів-камікадзе "Шахед", 11 з них вдалося знищити.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено".
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