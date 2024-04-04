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Окупанти атакували Україну 20 "Шахедами", 11 збили − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 4 квітня 2024, 08:16
Окупанти атакували Україну 20 Шахедами, 11 збили − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 4 квітня Росія застосувала проти України 20 дронів-камікадзе "Шахед", 11 з них вдалося знищити.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено".

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Теми: ШахедППО
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