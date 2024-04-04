Наслідки масованої атаки "Шахедів" на Харків: 4 загиблих, 12 поранених

Вночі 4 квітня Росія запустила на Харків декілька хвиль "Шахедів", внаслідок масованої атаки загинули 3 рятувальників та цивільна жінка, ще 12 людей дістали поранення.

Джерело: ДСНС України, голова Харківсьої ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: У рятувальній службі зазначають, що внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян. Загинула мешканка житлового будинку, є постраждалі. На місці прильотів виникли пожежі.

Реклама:

фото: ДСНС

Дослівно: "Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню".

фото: ДСНС

Ще один рятувальник зазнав поранень. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС.

фото: ДСНС

Доповнено: Голова Харківсьої ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у результаті ворожої дронової атаки ще щонайменше 10 людей отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що один з дронів потрапив у багатоповерхівку і пошкодив зовнішню стіну.

Фото з Telegram Ігоря Терехова

Станом на 7 ранку 4 загиблих і 12 постраждалих.