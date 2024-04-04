Нардепи і урядовці погиркалися на зустрічі у березні, але в кінці домовилися "жити дружно" – УП

У березні відбулася зустріч між керівництвом парламенту, главами комітетів і главою уряду та його віцепрем'єрами. Урядовці і парламентарі ледь не побилися, але в кінці домовились "жити дружно" і ходити одне до одного на засідання та відповідати на запити.

Джерело: стаття УП "Групи, зустрічі з урядом і матюки. Як "слуги" повертають Раді працездатність"

Деталі: В двадцятих числах березня відбулася зустріч між представниками парламенту та уряду.

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Так, депутати й комітети Ради висувають претензії, що Кабмін ні в що їх не ставить.

Тож, щоб якось згладити це протистояння, спікер Ради Руслан Стефанчук і прем'єр Денис Шмигаль взялися спільно організувати зустріч між керівництвом парламенту, главами комітетів і главою уряду та його віцепрем'єрами.

Водночас, на замість показового акту єдності й порозуміння ця зустріч ледь не перетворилася на з'ясовування стосунків у форматі один на один. Мова йде про першого заступника голови фракції "СН" Андрія Мотовиловця та віцепрем'єра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з Олександра Кубракова.

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Пряма мова одного із учасників зустрічі: "Мото (Мотовиловець – УП) у нас взагалі не дуже чуйний і емпатичний. Але тут він як зарядив уряду, то всі ахнули. Він їм згадав тупо все, що у депутатів накипіло.

Стефанчук зі Шмигалем явно не сподівались такого повороту. Кубраков щось намагався заперечувати, а Мотовиловець такий: "Саша, не починай, бо я тут зараз при всіх скажу, що я про тебе думаю, і це нікому не сподобається".

У відповідь віцепрем'єр почав з того, що всі присутні на зустрічі прийшли в політику за допомогою президента Володимира Зеленського і всі попередні домовленості про принципи роботи укладалися з президентом. І тому було б логічно запитати у нього, чи хоче він щось змінювати.

Пряма мова одного із глав комітетів: "Щось всі там говорили – говорили, як ми маємо зажити по-новому, а Кубраков такий Стефанчуку і каже: "За всієї поваги, Руслане Олексійовичу, а де тут за столом Офіс президента? Чи ми маємо тут вдвох домовлятись? Що це дасть?". Всіх депутатів зразу як у воду опустили".

Зрештою після легких взаємних образ і докорів представники влади домовились "жити дружно" і принаймні ходити одне до одного на засідання та відповідати на запити.