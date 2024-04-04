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Міноборони пояснило, що передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний"

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 квітня 2024, 13:17
Міноборони пояснило, що передбачає скасування статусу ‎обмежено придатний
фото "АрміяInform"

Після оприлюднення закону про скасування статусу "‎обмежено придатний" Міністерство оборони України опублікувало роз’яснення про те, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: 3 квітня було опубліковано підписаний президентом Володимиром Зеленським закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

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Як пояснюють у МОУ, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний).

 
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інфографіка моу

Закон набирає чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року.

Громадяни, які були визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто до 4 лютого 2025 року.

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Після набрання законом чинності уряд має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.

Після повторного огляду військові, які будуть визнані непридатними, – будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними – продовжать службу.

Військовозобов’язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними – можуть проходити службу.

Теми: мобілізаціяарміяМіноборонивійна
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