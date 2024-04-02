Обмежено придатні повинні пройти медичний огляд заново протягом 9 місяців: Зеленський підписав закон

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: За новими правилами чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

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Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".

Тож повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії віднести людину, якщо раніше її вважали "обмежено придатною".

Доповнено: Також законом передбачена можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема, за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

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Крім того, з'явилася можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років і відпустки для військовослужбовців у разі народження дитини або після поранення.

Що передувало:

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова 22 березня повідомила, що військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд, оскільки Верховна Рада скасувала таке поняття.

Перед цим Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", №10313.