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Опитування: у лютому різко зменшилася кількість тих, хто схвалює діяльність Зеленського

Анастасія ПроцЧетвер, 4 квітня 2024, 14:14
Опитування: у лютому різко зменшилася кількість тих, хто схвалює діяльність Зеленського
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

У лютому, порівняно з вереснем 2023 року, частка українців, які повністю схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського, знизилась з 42% до 22%, свідчать результати опитування.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведеного 17-21 лютого 2024 року

Деталі: За результатами опитування, 22% українців повністю схвалюють діяльність президента. 15% навпаки, зовсім незадоволені діями Зеленського. 

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Також, як свідчить інфографіка, оприлюднена соціологами, 41% респондентів відповіли, що "скоріше схвалюють" діяльність президента, а 18% — "скоріше не схвалюють". 4% українців зазначили, що їм складно відповісти.

Зазначається, що у вересні 2023 року повністю підтримували президента 42%. За п’ять місяців цей показник знизився на 20 процентних пунктів з 42% до 22%. 

Довідка: Опитування проводилось з 17 по 21 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера.

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Всього було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій, у віці 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні. 

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2.2%. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерал-полковника Олександра Сирського. За результатами опитування КМІС, звільнення Залужного вплинуло на довіру до Зеленського.

Теми: Зеленськийопитування
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