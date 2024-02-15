Звільнення Залужного вплинуло на довіру до Зеленського – опитування

За результами опитування КМІС, після відставки головонокомандувача Валерія Залужного довіра до президента Володимира Зеленського знизилася до 60%.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 5-10 лютого 2024 року

Дослівно: "Проведення опитування припало на період відставки Залужного. У період 5-8 лютого (до відставки) було проведено 874 інтерв’ю, потім у період 9-10 лютого (після відставки) було проведено 328 інтерв’ю...

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Одразу після відставки Залужного довіра знизилася на 5 процентних пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють Зеленському, але на кінець цього періоду показник становить 60%".

Деталі: Повідомляється, що на початок лютого Зеленському довіряли загалом 64%, проте відставка Залужного вплинула на показники довіри.

У лютому 2022 року, перед вторгнення,президенту довіряли 37%. Після вторгнення – довіра різко зросла до 90% станом на травень 2022 року.

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Далі довіра Зеленському в період між травнем 2022 року і груднем 2023 року, тобто за півтора року, знизилася на 13 процентних пунктів з 90% до 77%. За наступних два місяці до початку лютого він втратив ще 12 процентних пунктів – довіра знизилася з 77% до 65%.

Опитування КМІС проводилось упродовж 5 - 10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше.

874 інтерв’ю були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки Валерія Залужного. Решта 328 інтерв’ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.