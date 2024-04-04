МЗС Китаю: В "українській кризі" не повинно бути переможених і переможців
Міністерство закордонних справ Китаю назвало війну Росії проти України "українською кризою" і заявило, що в ній "не повинно бути переможців і переможених".
Джерело: речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу, чиї слова передає "Укрінформ"
Деталі: Ван зазначив, що слід докладати зусиль для деескалації та припинення "кризи" шляхом переговорів, а не застосування зброї.
Пряма мова: "У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети".
Деталі: За словами дипломата, світ не може критикувати Китай за "звичайні відносини" з Росією.
Пряма мова: "Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній".
Деталі: Також речник МЗС зауважив, що Китай не створював цей конфлікт, не бере в ньому участі й ніколи не передавав жодній воюючій стороні зброю чи військове обладнання.
Що передувало:
- На початку квітня США застерегли Китай, щоб він не допомагав Росії у війні проти України. Держдеп висловив занепокоєння щодо посилення партнерства РФ і КНР, лідери яких Володимир Путін та Сі Цзіньпін планують провести зустріч у Китаї наступного місяця.
- Також президент США Джо Байден закликав Сі Цзіньпіня вплинути на Росію та Іран в контексті воєн в Україні та на Близькому Сході.