МЗС Китаю: В "українській кризі" не повинно бути переможених і переможців

Міністерство закордонних справ Китаю назвало війну Росії проти України "українською кризою" і заявило, що в ній "не повинно бути переможців і переможених".

Джерело: речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу, чиї слова передає "Укрінформ"

Деталі: Ван зазначив, що слід докладати зусиль для деескалації та припинення "кризи" шляхом переговорів, а не застосування зброї.

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Пряма мова: "У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети".

Деталі: За словами дипломата, світ не може критикувати Китай за "звичайні відносини" з Росією.

Пряма мова: "Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній".

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Деталі: Також речник МЗС зауважив, що Китай не створював цей конфлікт, не бере в ньому участі й ніколи не передавав жодній воюючій стороні зброю чи військове обладнання.

Що передувало: