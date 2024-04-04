Через російський обстріл на Херсонщині 10 людей отруїлись димом

У Дар'ївській громаді на Херсонщині через пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу, отруїлись продуктами горіння 10 людей.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За його словами, вночі окупанти протягом трьох годин крили вогнем село Понятівка. Після обстрілу місцеві жителі почали скаржитись на проблеми із зором та диханням.

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Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулось 10 людей. Всім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.

Що передувало: У вівторок 2 квітня росіяни обстріляли село Токарівка в Херсонській області, внаслідок чого загинув 79-річний чоловік.