Через російський обстріл на Херсонщині 10 людей отруїлись димом
Четвер, 4 квітня 2024, 20:10
У Дар'ївській громаді на Херсонщині через пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу, отруїлись продуктами горіння 10 людей.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах
Деталі: За його словами, вночі окупанти протягом трьох годин крили вогнем село Понятівка. Після обстрілу місцеві жителі почали скаржитись на проблеми із зором та диханням.
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Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулось 10 людей. Всім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно.
Що передувало: У вівторок 2 квітня росіяни обстріляли село Токарівка в Херсонській області, внаслідок чого загинув 79-річний чоловік.
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