Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинув літній чоловік

Токарівка на мапі Deep State. скриншот

У вівторок 2 квітня росіяни обстріляли село у Херсонській області, внаслідок чого загинув 79-річний чоловік.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Російська армія вбила літнього жителя села Токарівка. Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, отримав 79-річний чоловік".

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Деталі: Повідомляється, що тіло загиблого виявили правоохоронці. Час та обставини смерті зʼясовуються.

Передісторія:

27 березня росіяни вдарили дроном-камікадзе по селу на Херсонщині, внаслідок чого у житловому будинку загинула літня жінка.