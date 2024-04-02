Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинув літній чоловік

"Українська правда"Вівторок, 2 квітня 2024, 15:57
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинув літній чоловік
Токарівка на мапі Deep State. скриншот

У вівторок 2 квітня росіяни обстріляли село у Херсонській області, внаслідок чого загинув 79-річний чоловік.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Російська армія вбила літнього жителя села Токарівка. Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, отримав 79-річний чоловік".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що тіло загиблого  виявили правоохоронці. Час та обставини смерті зʼясовуються.

Передісторія:

  • 27 березня росіяни вдарили дроном-камікадзе по селу на Херсонщині, внаслідок чого у житловому будинку загинула літня жінка.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
Херсонська область
Україна повернула 17-річного хлопця, якого примусово вивезли до Росії
Росіяни вдарили ракетою по Херсонщині, поранили місцевих жителів
Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів", були пожежа і знеструмлення
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: