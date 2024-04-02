Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинув літній чоловік
Вівторок, 2 квітня 2024, 15:57
У вівторок 2 квітня росіяни обстріляли село у Херсонській області, внаслідок чого загинув 79-річний чоловік.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Російська армія вбила літнього жителя села Токарівка. Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, отримав 79-річний чоловік".
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Деталі: Повідомляється, що тіло загиблого виявили правоохоронці. Час та обставини смерті зʼясовуються.
Передісторія:
- 27 березня росіяни вдарили дроном-камікадзе по селу на Херсонщині, внаслідок чого у житловому будинку загинула літня жінка.
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