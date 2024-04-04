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Зеленський: Посилення ППО для Харківщини та Сумщини – це нагальна потреба

Тетяна ОлійникЧетвер, 4 квітня 2024, 21:01
Зеленський: Посилення ППО для Харківщини та Сумщини – це нагальна потреба
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський поговорив 4 квітня з військовими про те, як дати Харкову більше захисту ППО.

Джерело: звернення президента 4 квітня

Пряма мова: "Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба.

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І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які зараз у комунікації з нами шукають можливості допомоги. Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами".

Деталі: Окремо Зеленський заслухав доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР.

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Також глава держави назвав удар по Харкову вночі 4 квітня "підлою російською тактикою".

Пряма мова: "Звичайно, протягом дня були необхідні доповіді щодо ситуації в областях. Особлива увага – Харкову, наслідкам російських ударів по місту. Сьогодні через удар "шахедів" по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє – рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика. Мої співчуття всім рідним і близьким".

Теми: ЗеленськийХарківСумська область
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