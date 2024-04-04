Омбудсмен: Треба, щоб люди самі йшли в армію, а не їх заганяли силою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що наповнювати лави збройних сил потрібно, в першу чергу, за рахунок мотивації населення, а не примусу.

Джерело: інтерв'ю Любінця "Суспільному"

Пряма мова: "Не можуть військові ходити по вулицях і затримувати громадян України. Хто від цього виграє? Повинна бути зрозуміла процедура, направлена, в першу чергу, на мотивацію, щоб громадяни України йшли в армію, а не їх туди заганяли силою".

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Деталі: Омбудсмен вважає, що потрібно створювати в Україні рекрутингові центри, де оцінюють освіту, стан здоров'я. Якщо людина не може воювати на передовій, вона може, наприклад, керувати дроном або працювати у тиловому забезпеченні, вона може самостійно обирати підрозділ, військову професію.

Пряма мова: "Знаєте, в чому різниця між представниками ТЦК та СП і громадянином України, якого кинули в бус? Представники ТЦК — це посадові особи, які представляють державу. Саме її дії ми аналізуємо в питаннях захисту прав людини. Чи повинен громадянин України захищати батьківщину? Так, це, в тому числі, норма Конституції. Чи є відповідальність за ухилення? Так. Але тут же аналізується процес мобілізації. Чи є повноваження у ТЦК та СП забирати людину в бус? Ні. Чи треба їм їх давати? Ні. Як посадова особа я повинен міркувати виключно питаннями законодавства".

Що передувало: 3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готується додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців. Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки новобранців буде мобілізовано в українську армію цього року, глава держави зазначив, що "півмільйона нам не потрібно".