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Байден провів "попереджувальну" розмову з Нетаньягу

Марія Ємець, Олена ІвашківП'ятниця, 5 квітня 2024, 02:40
Байден провів попереджувальну розмову з Нетаньягу
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо Сектору Гази буде залежати від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.

Джерело: "Європейська правда", комюніке Білого дому за підсумками розмови

Деталі: Байден назвав неприпустими удари по гуманітарних працівниках та загальну гуманітарну ситуацію, що склалася у секторі Гази.  

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Дослівно: "(Байден) чітко наголосив на необхідності того, щоби Ізраїль оголосив та реалізував серію конкретних і вимірюваних кроків для вирішенння проблем, пов’язаних із завданням шкоди цивільним, гуманітарними проблемами і безпекою волонтерів. Він дав зрозуміти, що політика США щодо Гази буде визначатися нашою оцінкою невідкладних дій Ізраїлю за цими напрямками".

Ще деталі: Президент США також підкреслив необхідність негайного припинення вогню для покращення гуманітарної ситуації та закликав Нетаньягу дати повноваження переговорникам для невідкладного досягнення домовленості, що дозволить звільнити заручників. 

Байден і Нетаньягу говорили також про публічні погрози Ірану на адресу Ізраїлю.

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Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що жахливий удар по World Central Kitchen, що стався цього тижня, був не першим подібним інцидентом. Але він має стати останнім. 

Передісторія:

  • Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець, а також громадяни Австралії, Британії та Польщі. 
  • Волонтери потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.
  • Ця організація працює також в Україні від початку повномасштабної війни, а її засновник став амбасадором ініціативи United24.

Теми: СШАСектор Гази
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