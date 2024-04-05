Росіяни двічі за ніч запускали "Шахеди" на південь та били балістикою на сході

У ніч на п'ятницю військові фіксували групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока), у кількох областях оголошена загроза балістики.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Загроза застосування балістичного озброєння була оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

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Згодом небезпека була оголошена у Полтавській області.

3.50 БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний.

За інформацією місцевих ЗМІ під час тривоги на Одещині було чутно вибухи.

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О 4.24 військові оголосили відбій загрози.

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