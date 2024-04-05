Росіяни двічі за ніч запускали "Шахеди" на південь та били балістикою на сході
П'ятниця, 5 квітня 2024, 03:36
У ніч на п'ятницю військові фіксували групу ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока), у кількох областях оголошена загроза балістики.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Загроза застосування балістичного озброєння була оголошена у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.
Реклама:
Згодом небезпека була оголошена у Полтавській області.
3.50 БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний.
За інформацією місцевих ЗМІ під час тривоги на Одещині було чутно вибухи.
ВІДЕО ДНЯ
О 4.24 військові оголосили відбій загрози.
Нагадаємо:
- В ніч на п'ятницю близько опівночі росіяни запустили "Шахеди" з окупованої частини Херсонської області у напрямку Дніпропетровської. Повітряна тривога тривала близько двох годин.