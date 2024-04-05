Після розмови з Байденом Ізраїль допустить гуманітарну допомогу в Сектор Гази

ПАЛЕСТИНСЬКІ ДІТИ ЧЕКАЮТЬ НА ЇЖУ В ТАБОРІ БІЖЕНЦІВ У ДЕЙР-ЕЛЬ-БАЛАХ В СЕКТОРІ ГАЗИ, ФОТО GETTY IMAGES

Після смертоносного удару по конвою World Central Kitchen і напруженої розмови з президентом США Джо Байденом кабінет безпеки Ізраїлю вирішив поліпшити гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.

Джерело: канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, The Times of Israel

Детлалі: Ізраїль тимчасово відкриє порт Ашдод для гуманітарних поставок і відкриє перехід Ерез на півночі Сектора Гази.

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Пряма мова Нетаньягу: Збільшення допомоги дозволить запобігти гуманітарній кризі і має вирішальне значення для забезпечення продовження бойових дій і досягнення цілей війни".

Ще деталі: Ці кроки привітав Білий дім, який закликав Ізраїль негайно їх виконати.

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