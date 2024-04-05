Після розмови з Байденом Ізраїль допустить гуманітарну допомогу в Сектор Гази
П'ятниця, 5 квітня 2024, 06:55
Після смертоносного удару по конвою World Central Kitchen і напруженої розмови з президентом США Джо Байденом кабінет безпеки Ізраїлю вирішив поліпшити гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.
Джерело: канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, The Times of Israel
Детлалі: Ізраїль тимчасово відкриє порт Ашдод для гуманітарних поставок і відкриє перехід Ерез на півночі Сектора Гази.
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Пряма мова Нетаньягу: Збільшення допомоги дозволить запобігти гуманітарній кризі і має вирішальне значення для забезпечення продовження бойових дій і досягнення цілей війни".
Ще деталі: Ці кроки привітав Білий дім, який закликав Ізраїль негайно їх виконати.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо Сектору Гази буде залежати від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.