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Повітряні сили знищили усі 13 "Шахедів", якими Росія атакувала Україну

Ірина БалачукП'ятниця, 5 квітня 2024, 07:12
Повітряні сили знищили усі 13 Шахедів, якими Росія атакувала Україну
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Вночі 5 квітня російські окупанти атакували Україну 5 ракетами та 13 дронами-камікадзе "Шахед", усі ворожі дрони вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях".

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Деталі: Захисники уточнили, що дві зенітні керовані ракет С-300/С-400 та 3 балістичні ракети "Іскандер-М" окупанти запустили з Бєлгородської області РФ, а безпілотниками атакували з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Передісторія: 

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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