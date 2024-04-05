Дрони СБУ атакували аеродром із російськими літаками: 6 знищено – джерело

Атаку на аеродром у російському Морозовську провела Служба безпеки України разом зі структурами Сил оборони, за даними джерел, щонайменше 6 літаків знищено.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За даними джерела, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-34 та винищувачі Су-27. Ці літаки Росія використовує, зокрема і для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

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Пряма мова: "Знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових росіян стали "двохсотими" чи "трьохсотими".

* В новині уточнено вид літаків ворога.

Що передувало: Місцева влада повідомила, що в ніч на 5 квітня безпілотники атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області.

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Очевидці повідомляли про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах зникло світло.