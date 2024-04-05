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Росіяни убили 2 мирних мешканців у Нью-Йорку − ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 5 квітня 2024, 11:30
Росіяни убили 2 мирних мешканців у Нью-Йорку − ОВА
ФОТО З TELEGRAM ВАДИМА ФІЛАШКІНА

Російські окупанти обстрілювали Донеччину: 2 мешканців Нью-Йорка загинули, ще щонайменше 8 людей в області дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Бахмутський район. У Нью-Йорку 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 37 будинків і 2 адмінбудівлі".

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Деталі: Били загарбники також по Покровському району: у Дачному Курахівської громади пошкоджені 3 будинки і складське приміщення, у Покровську поранені 5 людей, пошкоджені 17 приватних будинків. 

 
Фото з Telegram Вадима Філашкіна

У Лимані росіяни пошкодили будинок, у Миколаївці Костянтинівської громади поранили людину і  пошкодили 4 будинки. 

 
Фото з Telegram Вадима Філашкіна

У Часовоярській громаді пошкодили 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, промислову будівлю, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові приміщення. 

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Фото з Telegram Вадима Філашкіна

У Сіверську у результаті російських обстрілів пошкоджені 2 нежитлові будівлі. 

"Усього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 394 людини, у тому числі 18 дітей", − підсумував Філашкін.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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