Закликав ухилятися від мобілізації: СБУ викрила клірика УПЦ МП на Закарпатті
Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію Росії та розпалював релігійну й міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні.
Джерело: СБУ, поліція Закарпатської області
Деталі: За даними слідства, клірик називав повномасштабне вторгнення Росії в Україну "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації.
Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.
Прокремлівські погляди клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці.
Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.