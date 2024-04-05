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Закликав ухилятися від мобілізації: СБУ викрила клірика УПЦ МП на Закарпатті 

Анастасія ПроцП'ятниця, 5 квітня 2024, 12:25
Закликав ухилятися від мобілізації: СБУ викрила клірика УПЦ МП на Закарпатті 
Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію Росії та розпалював релігійну й міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні.

Джерело: СБУ, поліція Закарпатської області

Деталі: За даними слідства, клірик називав повномасштабне вторгнення Росії в Україну "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації.

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фото: поліція Закарпатської області

Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.

 
фото: поліція Закарпатської області

Прокремлівські погляди клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці.

 
фото: поліція Закарпатської області

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

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Теми: СБУУПЦ МПЗакарпаття
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