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До України з тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох дітей - ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 квітня 2024, 12:42
До України з тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох дітей - ОВА
Фото: Getty Images

З тимчасово окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області до України повернули ще трьох дітей, наразі вони вже знаходяться у безпеці.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річну дівчину сироту. А також хлопця та дівчину, 18 років, позбавлених батьківського піклування".

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Деталі: За його словами, українські діти не змогли терпіти жахи російської окупації і тому наважилися евакуюватися.

Також разом із ними виїхала ще одна родина. Це мати та її двоє дітлахів, 15-річна дочка та 5-річний син. Рсіяни вимагали, аби діти ходили до так званих російських освітніх закладів.

Прокудін зазначив, що всі, кого вдалося вирвати з окупації, перебувають у безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 4 квітня до України повернули четверо дітей: це - 14-річна дівчинка, яка має інвалідність, 12–річний хлопчик та два юнаки 15-ти років.

Теми: дітиокупаціяУкраїна
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