Міноборони розробляє додаток для військових Армія+: що в нього входитиме і коли запрацює

Влада розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+", в якому планують об’єднати низку послуг, від подачі рапорту у два кліки і використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів; реліз додатка запланований на літо.

Джерело: заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю АрміяInform

Пряма мова Черногоренко: "Після запуску кабінету військовозобов’язаного ми зможемо нарешті автоматизувати послугу УБД − тепер це буде подача заявки в декілька кліків та отримання електронного документа в проєкті "Армія+". Тепер цей процес не буде тривати місяцями, а до кількох днів. Бо це про гідність і це про те, що держава може робити людяні сервіси для своїх громадян".

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Деталі: За словами заступниці міністра "Армія+" − це флагманський продукт її команди, тому вони "кожного дня збираються і думають, як швидше це зробити, як створити застосунок для військових, як це стане їхнім ключем до цифрової зброї, до всіх програм, систем тощо".

Пряма мова Черногоренко: "Мене надихає ідея електронних рапортів − і я працюю, щоб це втілити в реальність. Електронний рапорт − це коли військовослужбовець пише рапорт не рукою, а потім його рвуть в нього перед очима. Електронний рапорт − це коли військовий у два кліки надсилає документ своєму командиру та отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні".

Деталі: За її словами, "Армія+" має стати центральним продуктом цифровізації.

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Сюди також має підтягуватися медична картка, зарплата − і все, що "є екосистемою для військовослужбовця".

Крім того в "Армію+" хочуть додати опцію евакуюватися. За словами заступниці міністра, людині необхідно буде подати сигнал − і її заберуть, наприклад, на найближчий стабілізаційний пункт і нададуть необхідну медичну допомогу.

Черногоренко додала, що розробники особливу увагу приділяють захисту персональних даних.

"Сам мобільний додаток є своєрідним запобіжником від витоків, тому що має специфічну архітектуру, яка дозволяє захистити агрегацію даних щодо людини.

Безпека даних − це наш топ-пріоритет. І ми готові пожертвувати частково строками релізу на користь безпеки. Сенситивність цих даних є для нас першочергово важливим", − запевнила заступниця міністра.

Повідомляється, що додаток "Армія+" створюють чотири окремі команди − загалом понад 100 людей, − які працюють за різними напрямами. За словами Черногоренко, у її цифровій команді "кожен третій − це учасник бойових дій", тому вони чітко розуміють, що потрібно військовим, адже роблять "системи руками військових".

На запитання, яке держпідприємство на постійній основі підтримуватиме функціонал застосунку, заступниця міністра оборони відповіла, що хоче залишити його в екосистемі ДП "Цифрова армія".

"Воно (ДП "Цифрова Армія" − ред.) зараз знаходиться на стадії формування. Це буде таке ДП як, наприклад, ДП "Прозоро" чи ДП "Дія". Це будуть якісні, сучасні команди, які утримуватимуть продукти і розвиватимуть їх. Так, у нас з’явиться ще одне потужне підприємство в країні", − пояснила Черногоренко.

Також планується, що додаток "Армія+" буде спочатку для ЗСУ, а згодом − для всіх Сил оборони.

Запуск застосунку планують на літо.

Пряма мова Черногоренко: "Ми хочемо зробити це максимально швидко. Місяць не скажу, але робимо все, щоб це було якомога раніше. Щоб це була середина літа − а ми вже вийшли в реліз і могли дати можливість користуватись.

Бо, наприклад, електронні рапорти − це для нас дуже-дуже критично. Адже більшість процесів в армії проходять через паперові рапорти. І це абсолютно недружня процедура: рапорт пишеться від руки, ти не можеш відстежити, коли його розглянуть, коли підпишуть тощо".

Вона наголосила, що рапорти − це "ключовий продукт".

"Також ми думаємо над тим, як, перебуваючи в окопі, військовий зможе замовити собі боєприпаси, наприклад", − додала заступниця міністра.

Що стосується автоматизації отримання УБД, то запуск цієї послуги планують на осінь.

"При позитивному сценарії − це осінь. Нам потрібно зробити бекендову частину, яка буде фіксувати по суті бойове розпорядження для військовослужбовця. Тут потрібно буде достатньо попрацювати", − підсумувала Черногоренко.

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