Ексміністр Табачник отримав медаль "Учасника спеціальної військової операції"  

Засуджений до 15 років в’язниці заочно за державну зраду ексміністр освіти України Дмитро Табачник у липні 2023 року отримав медаль "Учасника спеціальної військової операції".

Джерело: "Історична правда" з посиланням на російські опозиційні телеграм-канали

Деталі: У повідомленні зазначено, що медаль "Учасника спеціальної військової операції" у війні Росії проти України Табачнику вручив головнокомандувач Сухопутних військ РФ генерал армії Олег Салюков.

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Також зазначається, що Дмитро Табачник був у складі групи, яка мала в лютому 2022 року стати "тимчасовим урядом" в Києва.

Крім того, повідомляється, що на фронтових територіях Табачника помітили один раз, коли він приїжджав до гауляйтера окупованої частини Запорізької області Балицького, щоб оформитись радником та отримати відповідний документ.

Нагадаємо, що ексміністр освіти України Дмитро Табачнику у лютому 2014 року втік до Росії разом із Віктором Януковичем.

ВІДЕО ДНЯ

22 листопада 2023 року міністру освіти часів Віктора Януковича Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді через допомогу гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

У квітні 2023 року колишній міністр освіти України Дмитро Табачник хотів балотуватися в місцеві "депутати" на незаконних "виборах" на окупованій території Запорізької області.

21 березня 2024 року Дмитро Табачник отримав 15 років тюремного ув’язнення заочно.