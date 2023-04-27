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Підозрюваний у держзраді Табачник зібрався балотуватись на "вибори" окупантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 20:29
Підозрюваний у держзраді Табачник зібрався балотуватись на вибори окупантів
Дмитро Табачник. фото "Укранформа"

Підозрюваний у держзраді колишній міністр освіти України Дмитро Табачник має намір балотуватися в місцеві "депутати" на незаконних "виборах" на окупованій території Запорізької області.

Джерело: інформація на сайті партії "Единая Россия", присвяченому "попередньому голосуванню"

Деталі: У профілі Табачника зазначено, що він працевлаштований як "радник глави ВЦА Запорізької області" у квазіутворенні окупантів.

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На інформаційному порталі повідомляється, що "висування кандидатів на участь у попередньому голосуванні "Единой России" відбувається до 27 квітня".

Агітаційний період для кандидатів розпочинається одразу після висунення і завершиться 21 травня.

"Саме електронне голосування відбудеться з 22 по 28 травня 2023 року. У нових регіонах попереднє голосування відбудеться ще й очно", - уточнюють російські окупанти.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляло "Радіо Свобода", партія "Единая Россия" готується до проведення єдиного дня голосування, призначеного на 10 вересня 2023 року. Підготовка триває, зокрема, і на окупованих територіях України.

На окупованій частині Запорізької області на участь у попередньому голосуванні станом на 21 квітня реєструвалося 260 "кандидатів". Про це повідомило проросійське місцеве телебачення "ЗаТВ".

Гауляйтер захопленої частини регіону Євген Балицький 14 квітня повідомив, що теж зареєструвався для участі в цьому процесі. Також у попередньому голосуванні візьме участь представник окупаційної "адміністрації" захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов.

Теми: ТабачникокупаціяРосія
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