Росія вдарила по Запоріжжю: є постраждалі

Російські війська у п'ятницю вдень атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого, попередньо, постраждали 6 людей.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах

Пряма мова: "Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі".

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Деталі: Федоров не уточнив кількість і характер поранень постраждалих.

О 14:44 він написав, що в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, о 15:18 повідомив, що в Запоріжжі прогриміли два вибухи, потім сказав про постраждалих.

О 15:56 очільник ОВА написав про відбій повітряної тривоги, а вже о 16:01 – про початок повторної тривоги.

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Оновлено: Попередньо, внаслідок атаки дістали поранень шестеро людей. Пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі, гуртожиток та заклад торгівлі, повідомляє в Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Що передувало: 11 березня російські окупанти обстріляли Степненську сільську громаду Запорізької області, у результаті чого загинув мирний мешканець.