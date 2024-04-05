Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вдарила по Запоріжжю: є постраждалі

Євген КізіловП'ятниця, 5 квітня 2024, 16:03
Росія вдарила по Запоріжжю: є постраждалі
ілюстративне фото. джерело: Getty Images

Російські війська у п'ятницю вдень атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого, попередньо, постраждали 6 людей.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах

Пряма мова: "Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі".

Реклама:

Деталі: Федоров не уточнив кількість і характер поранень постраждалих.

О 14:44 він написав, що в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, о 15:18 повідомив, що в Запоріжжі прогриміли два вибухи, потім сказав про постраждалих.

О 15:56 очільник ОВА написав про відбій повітряної тривоги, а вже о 16:01 – про початок повторної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Попередньо, внаслідок атаки дістали поранень шестеро людей. Пошкоджені три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі, гуртожиток та заклад торгівлі, повідомляє в Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Що передувало: 11 березня російські окупанти обстріляли Степненську сільську громаду Запорізької області, у результаті чого загинув мирний мешканець.

Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні

ISW: Росія намагається кинути виклик суверенітету Вірменії

The Guardian: Спроба Кемерона переконати Трампа розблокувати допомогу Україні провалилася

Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ

Держдеп США схвалив продаж комплектуючих ЗРК Hawk на $138 млн для України

"Схеми": Суддя ліквідованого ОАСК має російське громадянство

Усі новини...
Запоріжжя
Через російський удар по Запоріжжю загинули четверо людей і понад 20 поранені
Російський удар по Запоріжжю зачепив українських журналістів
На межі блекауту: через обстріли ЗАЕС залишилася на одній лінії живлення
Останні новини
08:03
ЗСУ уже знешкодили понад 450 тисяч російських окупантів
07:47
Повітряні сили вночі знищили 14 "Шахедів"
07:39
Байден назвав "помилкою" підхід Ізраїлю до ведення війни
07:30
Окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку: за добу було 29 атак − Генштаб
06:57
WSJ: У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні
05:41
ISW: Росія намагається кинути виклик суверенітету Вірменії
05:07
Росія запускала нову хвилю безпілотників на Одеську область та била ракетами
04:08
The Guardian: Спроба Кемерона переконати Трампа розблокувати допомогу Україні провалилася
03:45
Кемерон у США про допомогу Україні: "глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки"
02:44
Міністр оборони США розкритикував удари по російських НПЗ
Усі новини...
Реклама: