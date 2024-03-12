Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Росіяни вдарили "Іскандерами" і убили мирного мешканця у передмісті Запоріжжя

Ірина БалачукВівторок, 12 березня 2024, 11:14
Росіяни вдарили Іскандерами і убили мирного мешканця у передмісті Запоріжжя
Фото прокуратури

Російські окупанти обстріляли Степненську сільську громади Запорізької області 11 березня, у результаті чого загинув мирний мешканець.

Джерело: Запорізька обласна прокуратура 

Дослівно прокуратура: "За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу Іскандер-М. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець". 

Реклама:
 
Фото прокуратури 

Деталі: Вибухова хвиля та уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. 

 
Фото прокуратури

Прокуратура за даним фактом розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Теми: Запорізька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Запорізька область
Окупанти атакували на 6 напрямках, завдали 114 авіаударів − Генштаб
На окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя не платять зарплат бюджетникам – спротив
16 атак за добу: окупанти знову активізувалися на Оріхівському напрямку
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: