Росіяни вдарили "Іскандерами" і убили мирного мешканця у передмісті Запоріжжя
Вівторок, 12 березня 2024, 11:14
Російські окупанти обстріляли Степненську сільську громади Запорізької області 11 березня, у результаті чого загинув мирний мешканець.
Джерело: Запорізька обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: "За попередньою інформацією, ворог використав ракети типу Іскандер-М. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець".
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Деталі: Вибухова хвиля та уламки пошкодили цивільну інфраструктуру.
Прокуратура за даним фактом розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).