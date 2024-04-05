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Через російський удар по Запоріжжю загинули четверо людей і понад 20 поранені

Євген Кізілов, Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 квітня 2024, 20:48
Через російський удар по Запоріжжю загинули четверо людей і понад 20 поранені
наслідки російського удару по запоріжжю. фото: федоров

Четверо мирних мешканців Запоріжжя загинули й понад 20 дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста в п'ятницю.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах

Пряма мова: "Росіяни вбили двох мирних людей – жінку і чоловіка".

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Деталі: За попередніми даними Федорова, також внаслідок російської атаки по Запоріжжю дістали поранення шестеро людей:

  • 9-річний хлопчик та його 36-річна мама;
  • юнаки 20-ти і 22-х років – у стані середньої тяжкості;
  • 55-річна жінка та 51-річний чоловік – у важкому стані.

Усі в лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Федоров також опублікував фотографію наслідків удару. На ній можна побачити зруйноване приміщення, схоже на кафе.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених – до тринадцяти. З них четверо у важкому стані.

У МВС повідомили, що по Запоріжжю армія РФ вдарила спочатку трьома ракетами, потім повторно – ще двома.

 
фото - нацполіції
 
фото - нацполіції
 
фото - нацполіції

Оновлено о 18:57: В Запорізькій ОВА повідомили, що кількість поранених виросла до 19-ти.

Оновлено о 20:47: Федоров повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Понад 20 людей травмовано.

Що передувало: Раніше в п'ятницю очільник Запорізької ОВА повідомив про російську атаку на обласний центр. Він також розповів, що є постраждалі, але деталей не давав.

Теми: Запоріжжяракетний ударобстрілжертви
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