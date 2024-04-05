Через російський удар по Запоріжжю загинули четверо людей і понад 20 поранені
Четверо мирних мешканців Запоріжжя загинули й понад 20 дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста в п'ятницю.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах
Пряма мова: "Росіяни вбили двох мирних людей – жінку і чоловіка".
Деталі: За попередніми даними Федорова, також внаслідок російської атаки по Запоріжжю дістали поранення шестеро людей:
- 9-річний хлопчик та його 36-річна мама;
- юнаки 20-ти і 22-х років – у стані середньої тяжкості;
- 55-річна жінка та 51-річний чоловік – у важкому стані.
Усі в лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Федоров також опублікував фотографію наслідків удару. На ній можна побачити зруйноване приміщення, схоже на кафе.
Оновлено: Голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених – до тринадцяти. З них четверо у важкому стані.
У МВС повідомили, що по Запоріжжю армія РФ вдарила спочатку трьома ракетами, потім повторно – ще двома.
Оновлено о 18:57: В Запорізькій ОВА повідомили, що кількість поранених виросла до 19-ти.
До трьох зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю. Ще 19 людей поранені.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 5, 2024
Відео - Запорізька ОВА pic.twitter.com/8wLEwIdoT7
Оновлено о 20:47: Федоров повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Понад 20 людей травмовано.
Що передувало: Раніше в п'ятницю очільник Запорізької ОВА повідомив про російську атаку на обласний центр. Він також розповів, що є постраждалі, але деталей не давав.