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Стефанішина: США та Німеччина не підтримують запрошення України в НАТО

Тетяна ОлійникП'ятниця, 5 квітня 2024, 22:27
Стефанішина: США та Німеччина не підтримують запрошення України в НАТО
ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА. ФОТО: GETTY IMAGES

Абсолютно всі союзники підтримують рішення про запрошення України в НАТО на саміті в Вашингтоні, окрім США та Німеччини – про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Джерело: Стефанішина в телемарафоні

Деталі: Видання The New York Times повідомило, що Сполучені Штати та Німеччина не змінили своєї позиції щодо запрошення України до НАТО, тому цього не станеться на саміті у Вашингтоні.

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На думку Стефанішиної, мета цього матеріалу полягала в підготовці країн НАТО та України до того, яких рішень чекати чи не чекати на майбутньому саміті Альянсу.

Втім віцепрем'єрка заявила, що порядок денний питань, пов'язаних з Україною, визначає й Україна. Вона наголосила, що для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному і "воно буде на порядку денному стільки, скільки потрібно до того, щоб це рішення було ухвалене".

Пряма мова: "Формат запрошення запропонувала сама Україна, як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення окрім двох.

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Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина. Але ключова позиція саме цих двох країн (Німеччини та США – ред.)".

Деталі: За словами віцепрем'єрки, США та Німеччина виражають скепсис щодо запрошення України до НАТО, бо це вже не просто розмови, а реальне рішення.

Теми: НАТОСШАНімеччина
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