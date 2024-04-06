У Харкові через російський обстріл двоє людей загинуло, восьмеро госпіталізовані

У Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 00:20, загинуло двоє цивільних чоловіків.

Джерело: Поліція Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Громадян з травмами та осколковими пораненнями доставлені в лікарню. Серед постраждалих дві жінки і п'ятеро чоловіків.

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Поліція Харківської області

Особи загиблих чоловіків встановлюються.

Пошкоджені багатоповерхівки, горить магазин.

Поліція Харківської області

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Поліцейські документують факти чергових злочинів військових РФ.

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Поліція Харківської області

Доповнено: Кількість поранених зросла до восьми. З вибуховими травмами, осколковими пораненнями їх доставили до лікарень міста. Серед поранених дві жінки 25 та 52 років, шість чоловіків віком від 23 до 76 років.

Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.

В селищі Мала Данилівка без постраждалих. Пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях подій працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони збирають речові докази, документують наслідки ворожих обстрілів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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