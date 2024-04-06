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У Харкові через російський обстріл двоє людей загинуло, восьмеро госпіталізовані

Олена ІвашківСубота, 6 квітня 2024, 02:42
У Харкові через російський обстріл двоє людей загинуло, восьмеро госпіталізовані
Фото ілюстраційне: Сили оборони півдня

У Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 00:20, загинуло двоє цивільних чоловіків. 

Джерело: Поліція Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Громадян з травмами та осколковими пораненнями доставлені в лікарню. Серед постраждалих дві жінки і п'ятеро чоловіків. 

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Поліція Харківської області
Поліція Харківської області

Особи загиблих чоловіків встановлюються. 

Пошкоджені багатоповерхівки, горить магазин.

 
Поліція Харківської області

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Поліцейські документують факти чергових злочинів військових РФ.

ВІДЕО ДНЯ
 
Поліція Харківської області

Доповнено: Кількість поранених зросла до восьми. З вибуховими травмами, осколковими пораненнями їх доставили до лікарень міста. Серед поранених дві жінки 25 та 52 років, шість чоловіків віком від 23 до 76 років.

Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.

В селищі Мала Данилівка без постраждалих. Пошкоджено приватне домоволодіння.

На місцях подій працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони збирають речові докази, документують наслідки ворожих обстрілів. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: 

Теми: Харківракетний удар
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