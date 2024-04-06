У Харкові через влучання "Шахеда" кількість загиблих зросла до шести

Через нічний удар по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: "Шахеди" влучили по житловій забудові - пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.

Реклама:

Пряма мова Терехова: "Цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист".

Нагадаємо:

Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.