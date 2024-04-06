У Харкові через влучання "Шахеда" кількість загиблих зросла до шести
Субота, 6 квітня 2024, 06:41
Через нічний удар по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов
Деталі: "Шахеди" влучили по житловій забудові - пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.
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Пряма мова Терехова: "Цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист".
Нагадаємо:
- Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.
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