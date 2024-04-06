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ISW: Поки немає жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах

Олена ІвашківСубота, 6 квітня 2024, 07:42
ISW: Поки немає жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах
фото: РосЗМІ

ISW поки що не знайшов жодних візуальних підтверджень того, що українські війська завдали шкоди або зруйнували літаки чи об'єкти інфраструктури на жодній із чотирьох авіабаз, які атакували безпілотники в ніч на п'ятницю. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики зазначили, що геолокаційні кадри показують вибухи і активацію російських засобів протиповітряної оборони біля всіх авіабаз, окрім авіабази під Єйськом. 

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Супутникові знімки, отримані 4 квітня, вказують на те, що на авіабазі в Енгельсі було: три важкі стратегічні бомбардувальники Ту-160, п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95, транспортний літак Іл-76 і бомбардувальник Ту-22; 

десять навчально-бойових літаків Л-39, п'ять транспортних літаків Ан-26, транспортний літак Ан-74, транспортний літак Ан-12, чотири літаки Су-27, чотири літаки Су-25, один літак Су-30, кілька вертольотів Ка-52 і Мі-8 на авіабазі Єйськ

29 літаків, в основному Су-34, на аеродромі Морозовськ

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ISW також зауважив, що українські удари з безпілотників, як правило, націлені лише на окремі авіабази в Росії, і здатність України завдати удару по чотирьох окремих авіабазах в одній серії ударів є помітним збільшенням можливостей.

ISW вважає, що українські удари по цілях на території Росії є необхідним компонентом української кампанії з деградації галузей промисловості, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал.

Російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, розміщені на авіабазі Енгельс, для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні, і станом на 2023 рік російські військові мали приблизно 60 літаків Ту-95. Якщо удар підтвердиться, можлива втрата приблизно п'яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 в результаті одного удару буде відчутною. 

Ключові висновки ISW за 5 квітня:

  • Служба безпеки України (СБУ) та українські війська, за повідомленнями, провели одну з найбільших серій ударів безпілотників по військових об'єктах на території Росії, націлених щонайменше на чотири російські авіабази, в ніч з 4 на 5 квітня.
  • Нещодавнє посилення темпів російських наступальних операцій в Україні, ймовірно, призведе до збільшення втрат у живій силі та матеріальних засобах, але Міністерство оборони (МО) Росії, як видається, успішно пом'якшує ці втрати.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна починає комплектувати нові підрозділи, але потребує подальшої військової допомоги Заходу для їх належного оснащення.
  • Шмигаль також повідомив, що російські ракетні удари і удари безпілотників за останні тижні пошкодили або перервали близько 80% виробництва електроенергії на українських теплових електростанціях (ТЕС), оскільки російські війська продовжують експлуатувати деградовану українську систему протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергосистему.
  • Українські офіційні особи продовжують попереджати, що російські війська систематично і все частіше застосовують хімічну зброю та інші ймовірно заборонені хімічні речовини в Україні.
  • Невідомий безпілотник завдав удару по військовій частині в проросійській молдовській самопроголошеній республіці Придністров'я 5 квітня на тлі гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію Молдови зсередини, яка, за оцінками експертів, триває.
  • За повідомленнями, Росія здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських країн в рамках більш широких зусиль з підриву транспортної логістики членів НАТО з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • 5 квітня, російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають вздовж усієї лінії зіткнення.
  • Оборонна промисловість Росії продовжує мобілізацію для забезпечення потреб російської армії в Україні.
  • Президент Росії Володимир Путін оголосив 4 квітня, що Росія найближчим часом відкриє в окупованих Запорізькій та Херсонській областях два молодіжних центри, які будуть спрямовані на індоктринацію української молоді російською культурою та історичними наративами.

Теми: ISWвійнабезпілотники
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