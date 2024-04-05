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Дрони ГУР та ЗСУ атакували три аеродроми в Росії: є знищені та пошкоджені літаки – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 квітня 2024, 16:16
Дрони ГУР та ЗСУ атакували три аеродроми в Росії: є знищені та пошкоджені літаки – джерело
емблема ГУР

Вранці 5 квітня завдяки спільній операції Головного управління розвідки МОУ та Збройних сил України зазнали уражень безпілотниками три військові аеродроми на території Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Деталі: За словами джерела, внаслідок атаки на аеродромі Енгельс-2 ймовірно зазнали значних пошкоджень три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

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"Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників", – зазначив співрозмовник УП у військовій розвідці.

Також зазнав удару російський військовий аеродром в Єйську. За попередніми даними, там повністю знищено два Су-25 та загинули 4 військовослужбовці ворожої армії.

Крім того дрони атакували військовий аеродром в місті Курськ. 

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Що передувало: Ніч на 5 квітня відзначилася "ГУРкотом" і "бавовною" на території Росії. 

За даними джерела УП, атаку на аеродром у російському Морозовську провела Служба безпеки України разом зі структурами Сил оборони, за попередніми даними, щонайменше 6 літаків ворога було знищено.

Нагадаємо: Офіційно ГУР не коментує, не підтверджує і не спростовує, хто і чим б'є по військових об'єктах у Росії.

Водночас відомство наголошує, що військові об’єкти на території держави-агресора є законними цілями для України, проти якої РФ віроломно розв’язала кровопролитну війну.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов відзначив розвиток виробництва українських дронів та спрогнозував, що БПЛА продовжать атакувати військові об'єкти на території Росії, а радіус їхньої дії збільшуватиметься.

Теми: безпілотникиГУРвійнаРосія
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