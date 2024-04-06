Слідство.Інфо: СБУ використала військкомат як помсту проти журналіста через розслідування

У понеділок 1 квітня в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: У розмові військовослужбовці зазначили, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані.

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Журналіст усе фіксував на камеру, але повістку не взяв. Військові зафіксували відмову й пішли.

Журналісти дістали відео з камери спостережень. На ньому видно, що о 21:08 журналіст заходить у торговельний центр.

Вже за кілька хвилин до супермаркету заходять двоє співробітників ТЦК. Разом з ними — чоловік у цивільному одязі. Журналісти вважають, що людина у цивільному давала вказівки співробітникам ТЦК.

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Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста.

З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата. Коли співробітники ТЦК підійшли до журналіста, вони назвали його на ім'я.

Журналісти "Слідства.Інфо" ідентифікували представників Соломʼянського ТЦК.

Один з них підтвердив, що працює саме у цьому ТЦК, однак на запитання про події у торговому центрі відповідати відмовився. Сказав, що такі запитання — лише через командування. Так само відреагував і його колега.

Військовослужбовці не погодилися назвати особу, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку. Ми відправили запит з детальними запитаннями щодо інциденту до Генштабу ЗСУ. Можливо там пояснять, на яких підставах ця людина в цивільному одязі віддає вказівки військовослужбовцям.

Джерела журналістів допомогли зрозуміти, хто саме той чоловік, який керував представниками ТЦК. То міг бути Олексій Володимирович Біленко — людина, близька до Іллі Вітюка та працює у департаменті кібербезпеки СБУ.

Тобто у департаменті, який очолює Вітюк — фігурант розслідування Євгенія Шульгата.

Олексій Біленко не відповів на дзвінки журналістів, а після повідомлень у месенджерах заблокував їх.

Журналісти планують подати заяву до поліції.

Нагадаємо: Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.