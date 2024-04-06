Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Субота, 6 квітня 2024, 10:39
Станом на ранок суботи відомо про щонайменше 23 поранених громадян, серед них – двоє дітей та поліцейський внаслідок удару росіян по Запоріжжю 5 квітня.
Джерело: Нацполіція області, ОВА
Деталі: НПУ повідомила про 23 поранених, ОВА тим часом пише про 25.
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У поліції уточнили, що з чотирьох загиблих, про яких було відомо напередодні, загинули двоє чоловіків та дві жінки
Поліцейські продовжують працювати на місцях влучань, а також відкрили справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
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