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Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Роман ПетренкоСубота, 6 квітня 2024, 10:39
Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла
фото: НПУ

Станом на ранок суботи відомо про щонайменше 23 поранених громадян, серед них – двоє дітей та поліцейський внаслідок удару росіян по Запоріжжю 5 квітня.

Джерело: Нацполіція області, ОВА

Деталі: НПУ повідомила про 23 поранених, ОВА тим часом пише про 25.

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У поліції уточнили, що з чотирьох загиблих, про яких було відомо напередодні, загинули двоє чоловіків та дві жінки

Поліцейські продовжують працювати на місцях влучань, а також відкрили справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

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Теми: Запоріжжяобстріл
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