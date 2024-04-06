"Шукай. Нижче. Попав!": Олещук показав збиття "Шахедів" на Херсонщині

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав бойову роботу мобільних вогневих груп на Херсонщині, які в ніч на 6 квітня збили 6 російських дронів-камікадзе.

Джерело: генерал-лейтенант Олещук у Telegram

Пряма мова: "Шість збитих "Шахедів" у ніч на 6 квітня 2024 року – на рахунку мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади!

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На відео – бойова робота херсонців по ворожих ударних БпЛА. Дякую, воїни!".

Деталі: Водночас у ДПСУ повідомляють, що прикордонники Морської охорони збили крилату ракету вночі на Одещині: при ураженні вона вибухнула над морем.

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Нагадаємо: У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Шахед", а також шістьома ракетами різних типів. ППО збила дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".