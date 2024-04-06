Харків: кількість загиблих зросла до семи – НПУ
Субота, 6 квітня 2024, 15:13
Через нічний удар по Шевченківському району Харкова загинуло семеро людей, ще 11 поранені.
Джерело: начальник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов у Twitter
Деталі: За даними НПУ, Харків росіяни атакували з С-300 – між двома обстрілами було менш як 30 хвилин.
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Пряма мова Болвінова: "Ворог знову бив двічі - прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі.
Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок - дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.
На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцятеро людей отримали поранення".
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Нагадаємо: Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.