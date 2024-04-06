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Росіяни знову вдарили по Харкову: є загиблий і поранені, пошкоджено інфраструктуру

Катерина ТищенкоСубота, 6 квітня 2024, 16:11
Росіяни знову вдарили по Харкову: є загиблий і поранені, пошкоджено інфраструктуру
ілюстративне фото УП

Російські війська у суботу вдень завдали удару по Шевченківському району Харкова, є один загиблий і 3 постраждалих.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.

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За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля. Триває огляд профільними службами".

Деталі: Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, удар був керованими авіабомбами (КАБ).

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Він також зазначив, що, окрім одного загиблого, внаслідок удару "є поранені". Кількість поранених мер не уточнив.

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по Харкову за медичною допомогою звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік із акуботравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес.

Пошкоджений заклад освіти та житлова інфраструктура.

Що передувало: Через нічний удар по Шевченківському району Харкова загинуло семеро людей, ще 11 поранені.

Теми: Харківвійна
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