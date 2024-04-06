Зеленський про плани росіян мобілізувати 300 тисяч: Не факт, що це остаточна кількість

Президент Володимир Зеленський заявив, що після мобілізації додаткових 300 тисяч осіб росіянам знадобиться близько місяця на їхню підготовку, і не виключив, що згодом Росія мобілізує ще більше людей.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Пряма мова: "300 тисяч – не факт, що це кінцева кількість військових, які вони мобілізують. Друге –згідно інформації нашої розвідки, до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. А потім підготовка в Росії дуже коротка, ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті. Тому їм знадобиться десь місяць, щоб мати такий об’єм людей.

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Оскільки з дисципліною в них не дуже, може, вони й не встигнуть до 1 числа мобілізувати 300 тисяч, але ми повинні розраховувати на ті дані, які є у нас, і повинні бути готовими".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Силам оборони мало лише стримувати наступ росіян, а "бажано робити відповідні військові передумови" і "здійснювати відповідні удари по територіям зосередження російських військових, щоб їм зривати контрнаступальні дії".

"Скажу відверто, без зайвих деталей, вся ця інформація нами передана нашим партнерам – що нам треба, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта", – наголосив президент.

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Він знову заявив, що на сьогодні ситуація на фронті "складна, але стабілізована, ворог не просувається".

Пряма мова: "А для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога, особовий склад повинен бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть, бригади, які повинні бути підготовлені, а значить, повинен бути підготовлений великий об’єм резерву – не просто, при всій повазі, молодих хлопців, юнаків, а людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження, які мають бойовий досвід, тощо. Такі бригади мають бути підготовлені і укомплектовані.

Всі ці дані з конкретною кількістю бригад, конкретною кількістю людей особового складу, конкретною кількістю відповідної техніки для різних напрямків – все це передано нашим партнерам. Вони все це знають і мають дати, коли ми бачимо ті чи інші наступи й ризики з боку росіян і де ми бачимо, в якому напрямку, з деталями, ми можемо зірвати їх плани".

Що передувало: 3-го квітня Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готується додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців.