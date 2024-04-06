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Повістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Валентина РоманенкоСубота, 6 квітня 2024, 19:55
Повістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від Слідство.Інфо
ілюстрація "Слідство Info"

Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

Джерело: пресслужби СБУ та Міноборони в коментарі "Українській правді"

Дослівно СБУ: "Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією "Слідство.Інфо" сьогодні.

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Наразі СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку. Про її результати буде повідомлено додатково.

Окремо зазначаємо, що згідно закону співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами".

Дослівно МОУ: "В Міністерстві оборони обурені тиском на журналістів та вважають це категорично неприпустимим.

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Журналістська робота - це основа будь-якого демократичного суспільства і невідʼємна складова нашої перемоги над ворогом. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент  маніпуляцій.

Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ зʼясовують деталі ситуації, що склалася. За результатами доповімо оперативно".

Що передувало: Журналісти-розслідувачі знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень.

6 квітня стало відомо, що після цього розслідування журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату співробітники ТЦК намагалися вручити повістку.

Теми: СБУскандалЗМІ
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