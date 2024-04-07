ISW: Затримки допомоги перешкоджають Україні реагувати на зростаючі темпи російських атак
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що затримка американської допомоги Україні негативно впливає на можливості Сил оборони реагувати на темпи російських механізованих атак на сході України, які зростають.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті зазначають, що тривалі затримки з наданням безпекової допомоги з боку США особливо негативно впливають на спроможність українських збройних сил реагувати на зростаючі темпи російських механізованих атак на сході України.
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський попередив 6 квітня, що особливо складна ситуація склалася на схід від Часів Яру та на захід від Авдіївки в Донецькій області – в обох районах, де останнім часом спостерігається інтенсифікація російських механізованих атак від взводних до батальйонних.
Сирський також зазначив, що російські війська проводять взводні, ротні, а іноді й батальйонні атаки піхоти на окремих напрямках.
Основні висновки ISW за 6 квітня:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньої кількості озброєння, щоб боротися за ініціативу на полі бою.
- Зеленський підкреслив, що додаткова західна допомога у сфері безпеки необхідна українським силам для ефективного захисту повітряного простору України від посиленої російської ударної кампанії та активізації дій російської авіації вздовж лінії фронту.
- Він застеріг, що прибуття всіх обіцяних винищувачів F-16 від західних партнерів України у 2024 році забезпечить Україні лише 10 відсотків винищувачів, необхідних для повної перемоги над російською авіацією та відновлення здатності України ефективно діяти в повітряному просторі.
- Постійні затримки з наданням безпекової допомоги з боку США особливо негативно впливають на можливості, необхідні українським силам для реагування на зростаючі темпи російських механізованих атак на сході України.
- Кремль відкрито погрожував своєму давньому союзнику Вірменії 5 квітня через вірменські контакти із Заходом після того, як Росія не змогла запобігти втраті Вірменією Нагорного Карабаху у вересні 2023 року.
- МЗС Росії також продовжує погрожувати Фінляндії і стверджує, що Фінляндія "втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО - наратив, який Кремль регулярно використовував, щоб брехливо стверджувати, що НАТО контролює Україну і використовує Україну для погроз Росії.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров оголосив 5 квітня, що 3000 колишніх "вагнерівців" приєднаються до спецпідрозділу "Ахмат" після успішних переговорів між командирами "Ахмата" і "Вагнера".
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки і Донецька.
- Президент Росії Володимир Путін 6 квітня ухвалив два закони, які пропонують російському суспільству певні поступки за підтримку війни Росії в Україні.