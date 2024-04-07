ISW: Затримки допомоги перешкоджають Україні реагувати на зростаючі темпи російських атак

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що затримка американської допомоги Україні негативно впливає на можливості Сил оборони реагувати на темпи російських механізованих атак на сході України, які зростають.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначають, що тривалі затримки з наданням безпекової допомоги з боку США особливо негативно впливають на спроможність українських збройних сил реагувати на зростаючі темпи російських механізованих атак на сході України.

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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський попередив 6 квітня, що особливо складна ситуація склалася на схід від Часів Яру та на захід від Авдіївки в Донецькій області – в обох районах, де останнім часом спостерігається інтенсифікація російських механізованих атак від взводних до батальйонних.

Сирський також зазначив, що російські війська проводять взводні, ротні, а іноді й батальйонні атаки піхоти на окремих напрямках.

Основні висновки ISW за 6 квітня:

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