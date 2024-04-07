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ПС: окрім "Шахедів", росіяни вдарили ще двома ракетами

Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 08:27
ПС: окрім Шахедів, росіяни вдарили ще двома ракетами
фото: ПС

Повітряні сили підтвердили, що РФ вночі атакувала 17 "Шахедами" та двома ракетами.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим).

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Усі "Шахеди" були збиті, ракети – ні.

По БПЛА відпрацювали у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

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Теми: Повітряні сили ЗСУракетний удар
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