ПС: окрім "Шахедів", росіяни вдарили ще двома ракетами

Повітряні сили підтвердили, що РФ вночі атакувала 17 "Шахедами" та двома ракетами.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим).

Реклама:

Усі "Шахеди" були збиті, ракети – ні.

По БПЛА відпрацювали у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.