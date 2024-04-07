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Куп’янськ: росіяни влучили авіабомбою в 4-поверхівку, з-під завалів дістали тіло жінки

Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 11:17
Куп’янськ: росіяни влучили авіабомбою в 4-поверхівку, з-під завалів дістали тіло жінки
дснс

Уночі на 7 квітня російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську на Харківщині, загинула жінка.

Джерело: Харківська ОВА, ДСНС

Деталі: Уночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська.

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Під завалами чотириповерхового будинку у квартирі на останньому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.

Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства.

За даними влади, їй було 85 років.

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Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
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