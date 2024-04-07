Куп’янськ: росіяни влучили авіабомбою в 4-поверхівку, з-під завалів дістали тіло жінки
Неділя, 7 квітня 2024, 11:17
Уночі на 7 квітня російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську на Харківщині, загинула жінка.
Джерело: Харківська ОВА, ДСНС
Деталі: Уночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська.
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Під завалами чотириповерхового будинку у квартирі на останньому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.
Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства.
За даними влади, їй було 85 років.
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