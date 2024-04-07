Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Готуємо відповідь": Зеленський поспілкувався з Сирським, Малюком та Будановим

Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 14:58
Готуємо відповідь: Зеленський поспілкувався з Сирським, Малюком та Будановим
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський переговорив із очільниками військових та політичних відомств щодо ситуації на фронті та планування майбутнього.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "На зв’язку з головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій.

Реклама:

Міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави.

Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу".

Нагадаємо: Буданов не виключає українського контрнаступу в поточному році.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийБудановСирськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС

В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті

відео"Я що когось збив?": ВРП показала відео з місця смертельного ДТП за участі Тандира

Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали достатню кількість Patriot

Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України, це загрожує мобілізації – NYT

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про блокування кордону з Польщею: Ми побудували кілька шляхів в обхід
Зеленський про фортифікації: На деяких напрямках до 98% робіт виконано
Президент: Нам мало однієї Туреччини як посередника
Останні новини
09:22
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку – ЗМІ
09:20
Російські хакери отримали доступ до листування агентств США з Microsoft
08:58
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
08:57
РФ для поповнення втрат відправляє на війну військових Тихоокеанського флоту – ГУР
08:49
Ми ще не привласнили собі державу. Але у нас є наша влада, а не російський губернатор – Наталія Кривда
08:41
Удар росіян по Миколаєву: поранений чоловік помер у лікарні
08:20
Росія добиває українську маневрену генерацію: що буде з Україною за повного знищення ТЕС
08:07
Сили оборони за добу відмінусували 840 окупантів та 34 артсистеми
07:55
Сейм Польщі почав обговорення проєктів про лібералізацію абортів
07:50
На фронті за добу відбулося 78 боєзіткнень − Генштаб
Усі новини...
Реклама: