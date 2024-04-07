"Готуємо відповідь": Зеленський поспілкувався з Сирським, Малюком та Будановим

Президент Володимир Зеленський переговорив із очільниками військових та політичних відомств щодо ситуації на фронті та планування майбутнього.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "На зв’язку з головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій.

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Міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави.

Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу".

Нагадаємо: Буданов не виключає українського контрнаступу в поточному році.