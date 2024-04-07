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В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 7 квітня 2024, 15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
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За уточненими даними, безпілотники Головного управління розвідки 5 квітня пошкодили сім російських літаків на аеродромі в російському Єйську.

Джерело: співрозмовник УП в ГУР

Деталі: За даними джерела УП, з’явились уточнені дані щодо удару українських безпілотників ГУР по військовому аеродрому в російському Єйську.

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Згідно з ними, 5 квітня аеродром атакували українські БпЛА.

В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200.

Також знищено дизельну підстанцію аеропорту.

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Дослівно: "Охорона летовища здійснювалась силами 726 учбового центру 51 дивізії ППО РФ.

Для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" і стрілецьку зброю. Втім, п'яти українським "пташкам" вдалось прорвати щільну оборону та подолати спроби пригнічення засобами РЕБ".

Передісторія: Вранці 5 квітня завдяки спільній операції Головного управління розвідки МОУ та Збройних сил України зазнали уражень безпілотниками три військові аеродроми на території Росії. Тоді зазначалося, що у Єйську було повністю знищено два Су-25 та загинули 4 військовослужбовці ворожої армії.

Теми: ГУРбезпілотники
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