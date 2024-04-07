Наслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
Неділя, 7 квітня 2024, 16:55
Внаслідок ударів росіян по Харкову у неділю постраждало 5 мирних мешканців.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "7 квітня близько 11:45 збройні сили РФ обстріляли житловий квартал Шевченківського району Харкова.
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Постраждали пʼять мирних мешканців.
Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі".
Деталі: За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).
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Що передувало: Вдень 7 квітня росіяни вдарили по Харкову, є поранені внаслідок прильотів по центру міста.