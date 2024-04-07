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Наслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 16:55
Наслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
наслідки ударів по Харкову 7 квітня, фото прокуратури

Внаслідок ударів росіян по Харкову у неділю постраждало 5 мирних мешканців.

Джерело: Офіс генпрокурора

наслідки ударів по Харкову 7 квітня
наслідки ударів по Харкову 7 квітня
фото прокуратури

Дослівно: "7 квітня близько 11:45 збройні сили РФ обстріляли житловий квартал Шевченківського району Харкова.

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Постраждали пʼять мирних мешканців.

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі".

 

Деталі: За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вдень 7 квітня росіяни вдарили по Харкову, є поранені внаслідок прильотів по центру міста.

Теми: Харківвійна
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