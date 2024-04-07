Росіяни вдруге за день обстріляли Гуляйполе, поранили подружжя
Неділя, 7 квітня 2024, 19:13
Російські війська вдруге за день обстріляли "Градами" Гуляйполе Запорізької області, поранено чоловіка та жінку.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Росіяни вдруге за день обстріляли "Градами" прифронтове Гуляйполе – постраждало подружжя.
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65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли поралися на подвірʼї власного будинку".
Що передувало: Вранці 7 квітня росіяни обстріляли з "Градів" Гуляйполе, тоді загинуло троє людей і ще один чоловік дістав поранення.