Буданов про Taurus: Відмінна зброя, полегшила б нам життя

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав німецькі крилаті ракети Taurus "відмінною зброєю", яка могла б допомогти Україні у війні.

Джерело: Буданов в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Буданов зауважив, що Taurus – це "відмінна зброя", щоб вражати командні центри та "дуже важливі цілі".

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"Taurus, безумовно, полегшив би нам життя", – сказав Буданов.

На запитання, чи може Україна покластися на Німеччину, він відповів: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Я на це сподіваюся".

Буданов наголосив, що Керченський міст залишається важливою ціллю для України.

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"Міст посилено охороняється і обороняється. Але всі працюють над цим питанням", – сказав він.

Що передувало: Раніше німецький канцлер Олаф Шольц публічно називав різні причини, чому він не дає згоду на передачу Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.