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ГУР про вибух безпілотника на ЗАЕС: Імітаційні удари РФ – постійна практика

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 20:49
ГУР про вибух безпілотника на ЗАЕС: Імітаційні удари РФ – постійна практика
Андрій Юсов, фото Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

У Головному управління розвідки заявили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій ЗАЕС, а імітаційні удари РФ по території станції є постійною практикою окупантів.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС.

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Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів.

Росія має вивести війська з у сіх об'єктів ЗАЕС, лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики".

Що передувало: У неділю Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про вибух безпілотника на території окупованої Запорізької АЕС. Росіяни традиційно звинуватили в цьому Україну.

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Теми: ГУРЗАЕСвибухбезпілотники
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