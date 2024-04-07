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Зеленський: Шукаємо можливість захисту неба для Харкова, "Петріотам" місце в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 7 квітня 2024, 21:00
Зеленський: Шукаємо можливість захисту неба для Харкова, Петріотам місце в Україні
ілюстративне фото УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна шукає можливість дати Харкову більше захисту неба й закликав партнерів передати Україні засоби ППО.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами.

Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає – і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам…

Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні".

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Деталі: Президент також заявив, що "зараз "Петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

Теми: ЗеленськийХарківППО
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