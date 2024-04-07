The Economist: Росія хоче перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для життя

Британське видання The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.

Джерело: The Economist у матеріалі під заголовком "Кремль хоче зробити друге місто України непридатним для життя"

Дослівно: "Ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення".

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Деталі: Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.

Він стверджує, що гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч.

Пряма мова Терехова: "Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися".

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Більше деталей: За словами мера, забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але з ним вдалося впоратися.

"Якби я вам розповів, як ми це зробили, це теж було б атаковано", – додав він.

Видання зазначає, що багато проблем Харкова можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відтіснити винищувачі, що несуть бомби. The Economist також пише, що Росія знищила деякі з поставлених Заходом ЗРК Patriot, які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків.

Точні наміри Росії на даному етапі незрозумілі, хоча є чіткі ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу, йдеться в матеріалі.

"Українське джерело, обізнане з даними розвідки, повідомило, що Росія наразі готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру", – йдеться у статті.

На думку видання, "Харків є одним з кількох можливих напрямків майбутнього наступу". Він не є найбільш вірогідним, але його вже інтенсивно обговорюють російські ЗМІ.

"Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на залякування харків'ян. Або ж це може бути кивок у бік провоєнного табору, який агітує за більш жорстку відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах", – йдеться у матеріалі.

Водночас The Economist констатує, що військова операція із захоплення Харкова була б надскладним завданням для Росії.

"Захоплення міста вимагатиме прориву української оборони та його оточення, чого Росія навіть близько не в змозі зробити; встановлення переваги в повітрі, що не є даністю; і перемоги в кривавій міській кампанії", – йдеться у тексті.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 квітня заявив, що Україна шукає можливість дати Харкову більше захисту неба й закликав партнерів передати Україні засоби ППО.